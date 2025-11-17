Diputado Rafael Micalco presenta por escrito su informe legislativo

El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó por escrito su Informe de Actividades Legislativas, donde se refleja el trabajo realizado, la gestión y los resultados obtenidos derivado del esfuerzo conjunto con la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

De esta forma, destaca iniciativas y puntos de acuerdo en materia de procuración de justicia, seguridad, servicios públicos, movilidad, trabajo, así como el fortalecimiento de los procesos y funciones del Poder Legislativo.

Una de las propuestas tiene como finalidad reformar la Ley de Medios Alternativos en Materia Penal para el Estado de Puebla, con el propósito de limitarlos únicamente a personas no reincidentes, para fortalecer la seguridad pública y mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal.

Además, la iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de aumentar las penas contra quienes formen parte de asociaciones delictuosas, a fin de combatir con mayor firmeza el crimen organizado y proteger la seguridad. Actualmente, se contempla prisión de seis meses a seis años y multa de 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización; se proponen sanciones de tres a seis años de cárcel y multa de 50 a 100 UMA´s.

De igual forma, la iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, para establecer que los recibos incluyan un desglose claro y detallado del consumo real y del cobro aplicado, lo que fortalece la confianza de las y los usuarios en el servicio público y reduce la incertidumbre y desconfianza que actualmente generan los cobros.

En el informe, también se precisa el exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que, de manera coordinada con la Guardia Nacional, realicen acciones concretas en materia de seguridad e implementen operativos de vigilancia y patrullaje constantes en la carretera Virreyes-Teziutlán. Además, el acuerdo para solicitar a todos los municipios a que elaboren o, en su caso, actualicen su Atlas de Riesgos, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo, prevenir desastres y proteger la vida e integridad de la población.

“El Poder Legislativo es un espacio donde convergen las voces y las demandas de la sociedad. En este sentido, mi labor durante este periodo ha estado guiada por principios fundamentales: compromiso, la justicia social y fortalecimiento de nuestras instituciones. Bajo estos ejes, cada una de las acciones emprendidas, tuvieron como finalidad dar respuesta a las necesidades de las y los poblanos”, indicó.

