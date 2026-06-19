Continúa convocatoria de “Mujeres Heroínas” en San Pedro Cholula

Con el objetivo de atender e impulsar a los sectores más vulnerables de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, continúa impulsando el empoderamiento de las mujeres jefas de familia, las mismas que son el único sustento económico de su hogar.

Al respecto, la presidenta municipal ha comentado que el programa “Mujeres Heroínas” tiene como propósito impulsar a las madres de familia que cumplen el papel de “mamá” y “papá”, independientemente de las circunstancias que lo causaron.

Comentó que este programa no solo funciona para coadyuvar en la economía de las familias cholultecas, sino también como reconocimiento a las mujeres que, sin importar las adversidades, impulsan a sus hijas e hijos hacia un futuro más prometedor.

Sentenció que, por segundo año consecutivo, se entregarán estos apoyos económicos y se brindarán capacitaciones para el trabajo a mujeres cholultecas, impulsando el empoderamiento de las mismas, así como su libertad financiera, atendiendo un sector altamente vulnerable.

Finalmente, exhortó a las mujeres que cumplan con los requisitos a acudir a las instalaciones de la Secretaría de Bienestar municipal (ubicadas en Calle 5 Poniente, 505; barrio de Santa María Xixitla) para llevar a cabo su registro y ser parte de la próxima entrega de apoyos y participar en las capacitaciones para el trabajo.

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