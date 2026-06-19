DIF Texmelucan celebra Día del Padre con adultos mayores

Con el objetivo de reconocer la importancia de la figura paterna y fomentar la convivencia entre los adultos mayores, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de San Martín Texmelucan, encabezado por Karla González Martínez, organizó un festejo con motivo del Día del Padre en la Estancia de Día “Nuevo Amanecer”.

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de diversas actividades recreativas, momentos de convivencia y un ambiente lleno de alegría, especialmente preparado para homenajear a los padres que forman parte de esta estancia.

Para la presidenta del SMDIF, Karla González, es relevante reconocer el esfuerzo, la dedicación y el amor que los padres brindan a sus familias; con estas acciones reitera el compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el bienestar y la inclusión de las personas adultas mayores.

Por su parte, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, felicitó a los homenajeados y reconoció su contribución en la construcción de familias y comunidades sólidas. Asimismo, refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de continuar promoviendo programas, así como actividades que mejoren la calidad de vida de las y los texmeluquenses, especialmente de los más vulnerables.

El Gobierno Municipal y el Sistema Municipal DIF reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para generar espacios de integración, respeto y reconocimiento para las personas adultas mayores, fortaleciendo los valores familiares, así como la cohesión social en el municipio.

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