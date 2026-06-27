Contraloría Municipal capacita a servidores públicos en prevención de corrupción

Con el objetivo de consolidar una administración transparente, eficiente y de cara a la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad a través de la Contraloría Municipal llevó a cabo una jornada de capacitación especializada en la prevención y disuasión de actos de corrupción, dirigida a 400 personas servidoras públicas de diversas dependencias y entidades municipales.

El encuentro, que también reunió a secretarias, secretarios, regidoras y regidores del Gobierno de la Ciudad, busca implementar buenas prácticas de gestión y proporcionar herramientas clave para la detección oportuna de irregularidades, generando así un valor agregado en el desempeño diario del servicio público.

En representación del alcalde Pepe Chedraui, el consejero Jurídico del Gobierno de la Ciudad, Enrique Vasconcelos, destacó la importancia de llevar a cabo estas capacitaciones para que las y los servidores públicos trabajen de manera ética y a favor de las y los poblanos.

En su mensaje la titular del Órgano Interno de Control, Dulce Lilia Rivera Aranda, afirmó que el combate a la corrupción no depende únicamente de las instituciones, sino de las decisiones que cada persona servidora pública toma todos los días. Agregó que desde el Gobierno de la Ciudad el alcalde ha puesto en marcha políticas públicas para hacer frente a este fenómeno como la Campaña por una Capital sin Corrupción, Agentes Imparables y espacios de reflexión con las juventudes universitarias a través de Diálogos por la Integridad, entre otros.

“Cada una de estas acciones tiene diferentes objetivos, pero todas ellas responden a una misma visión del presidente Pepe Chedraui, entender que la corrupción no se combate únicamente desde un escritorio, se combate construyendo una cultura donde la integridad sea la regla, la transparencia una práctica cotidiana y la ética una forma de ejercer el servicio público”, dijo.

Durante el acto protocolario, se subrayó que la lucha contra la corrupción es un esfuerzo continuo que exige la implementación de estrategias firmes para promover la ética, la rendición de cuentas y la integridad. Para este 2026, la prioridad del Gobierno de la Ciudad se centra en fomentar una cultura de prevención que garantice un desempeño institucional apegado estrictamente al marco de la legalidad.

La ponencia magistral corrió a cargo de Karen Berlanga Valdés, asesora de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien compartió con las y los asistentes elementos fundamentales para la actualización permanente en materia de fiscalización, ética pública y combate a la corrupción.

Con estas acciones el presidente municipal, Pepe Chedraui, refrenda su compromiso con la ciudadanía para mantener un gobierno abierto, honesto y con servidores públicos plenamente capacitados para cerrar el paso a las malas prácticas.

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