Cuatro vehículos dañados y dos heridos, saldo de choques en Puebla y Atlixco

Un total de cuatro automóviles terminaron con daños relevantes, mientras que dos motociclistas resultaron lesionados, durante una serie de percances viales en los municipios de Puebla y Atlixco.

El primer caso ocurrió la noche del sábado, cuando un motociclista y su acompañante fueron impactados a gran velocidad por otro vehículo motorizado de dos ruedas en el cruce del Bulevar Ferrocarriles en Atlixco, sitio donde sus cuerpos salieron proyectados contra el asfalto.

En el sitio, se reportó que uno de los afectados quedó inconsciente y con graves daños en el cráneo, mientras que su hermano presentó heridas menores, por lo que ambos fueron llevados a un hospital.

#ConexiónVial 🚗 La historia de una foto:



Un automovilista estrelló su coche contra una parada del bulevar Hermanos Serdán, allá por el Centro Libanés.



Luego, el vehículo, montado en el carrito de las desgracias para su penoso traslado, fue captado en el distribuidor… pic.twitter.com/ZuCeja4FU7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 16, 2025

Mientras tanto, un par de choques contra objetos fijos ocurrieron la mañana del domingo en el Bulevar Hermanos Serdán, donde un auto deportivo colisionó contra una parada de autobús y otro vehículo particular, contra un muro de contención en el distribuidor Juárez-Serdán.

Horas más tarde, un automóvil terminó volcado en la autopista México-Puebla con altura de San Felipe Hueyotlipan y otro en la carretera de Atlixco–Izúcar de Matamoros, con altura del kilómetro 0, donde sus ocupantes huyeron del lugar, pues se presume que viajaban en estado etílico.

#Seguridad 🚗 Un automóvil que era conducido a exceso de velocidad volcó la tarde de hoy en la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura de La Trinidad.



El conductor huyó del lugar.



Con información de Héctor Rosas // @canal80_atlixco pic.twitter.com/CLZ09VTwz5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 16, 2025

Editor: Renato León

