VIDEO: Tráiler atropella a presunto asaltante en la Puebla–Orizaba

Un video se viralizó en redes sociales, en el que se observa al conductor de un tráiler presuntamente atropellar a un sujeto señalado como presunto ladrón sobre la autopista Puebla–Orizaba, tras un intento de asalto ocurrido la noche del martes.

El hecho se registró alrededor de las 21:40 horas en el carril descendente de las Cumbres de Maltrata, en el tramo La Estancia–Balastrera, aproximadamente en el kilómetro 240+000 con dirección a Veracruz. En las imágenes se observa a un grupo de personas realizando maniobras sospechosas, e incluso presuntamente utilizando luces láser contra operadores de unidades de carga para intentar obligarlos a detenerse.

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Sin embargo, el trailero captó el momento en que no reduce la velocidad, realiza una maniobra evasiva y aparentemente atropella a uno de los individuos con la llanta trasera, mientras la persona se orilla hacia el acotamiento. El conductor continúa su marcha sin detenerse.

Hasta el momento no existe información oficial sobre lo ocurrido. No obstante, el gremio transportista ha exhortado a los conductores a extremar precauciones al circular por esta zona, considerada de alto riesgo por asaltos al transporte de carga durante la noche.

#Seguridad 🐀 SÍ LE TOCABA: al menos un asaltante habría sido arrollado por un conductor de tráiler quien no se detuvo por un bloqueo que varios maleantes pretendieron hacer en el kilómetro 240+000 de la autopista Puebla-Orizaba, en el tramo de las Cumbres de Maltrata.



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Editor: César A. García

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