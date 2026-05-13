Choque entre dos tráileres cierra la autopista Puebla–Orizaba

Un accidente entre dos tráileres mantiene cerrada la circulación sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de Acatzingo, lo que ha generado largas filas de unidades que permanecen varadas.

El percance se registró con dirección a Veracruz, en la zona conocida como el Trébol de Acatzingo, a la altura del kilómetro 167, tras el choque por alcance entre dos unidades de carga. Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente.

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Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y seguridad para atender la situación. De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, se encuentran a cargo del incidente. Se exhorta a los conductores a utilizar vías alternas, ya que no se cuenta con un tiempo estimado para la reapertura de la circulación vehicular.

Editor: César A. García

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