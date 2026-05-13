Pepe Chedraui da seguimiento a labores de bacheo en El Patrimonio

Como parte de las acciones de mantenimiento urbano, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, se realizan los trabajos de bacheo en la colonia El Patrimonio.

Las cuadrillas encargadas de estas labores, dan seguimiento a los reportes y necesidades de las y los poblanos para garantizar una movilidad ágil y segura, así como mantener calles en mejores condiciones para beneficio de las y los poblanos.

Con estas acciones el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de brindar servicios públicos en cada rincón de la capital.

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