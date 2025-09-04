Puebla reúne a chefs internacionales en Latino Gastronomic 2025

El Gobierno de la Ciudad, junto con PRONUS y Fòrum Gastronòmic Girona, presentó oficialmente la primera edición de Latino Gastronomic 2025 (México), un encuentro que proyecta a Puebla como referente nacional e internacional en gastronomía y turismo cultural, al reunir a la academia, el sector empresarial, el gobierno y la sociedad civil.

El encuentro fue inaugurado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, y Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla, quienes coincidieron en que este espacio busca impulsar la proyección de la cocina poblana y latinoamericana, fortalecer la identidad cultural, así como abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y turístico basadas en la innovación.

Durante su mensaje el alcalde resaltó que la cocina latina es una expresión viva de historia cultura e identidad y en esta fecha, desde la capital poblana, se celebra como motor económico y atractivo turístico, por lo que afirmó que este festival es un evento sin precedentes construido con espacios de diálogo y degustación.

“Hoy tenemos el privilegio de inaugurar este gran acontecimiento. Un espacio creado para reconocernos en nuestras semejanzas y aprender de nuestras diferencias con la mirada puesta en las tendencias innovadoras que marcan el futuro culinario de nuestros países. El Congreso y Festival Internacional de Gastronomía Latina, sin duda, es un evento sin precedentes en el punto de partida de nuevos proyectos; aquí construiremos espacios de diálogo, de degustación e inspiración para las y los talentos”, expuso.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado, a nombre del gobernador Alejandro Armenta, afirmó que el desarrollo gastronómico de Puebla es un motor esencial para el estado. “El impacto que tiene este gran evento consolida a Puebla como un referente nacional e internacional en gastronomía y turismo cultural, espacio Congreso que reúne a la academia, al sector empresarial, al gobierno y a la sociedad civil”, agregó.

Miquel Noguer i Planas, presidente de la Diputación de Girona, reconoció al presidente municipal por atraer este evento internacional a la capital de Puebla, que reúne a especialistas en materia culinaria.

Latino Gastronomic 2025 celebra la riqueza de la gastronomía latina en todas sus dimensiones, como un espacio de encuentro, diálogo e inspiración en el que se reunirán cocineros, productores, investigadores y amantes de la cocina para compartir conocimientos, experiencias y tendencias que están marcando el futuro del sector.

Esta primera edición, que se realizará del 4 al 7 de septiembre, contará con más de 30 chefs nacionales e internacionales, representantes de la cocina latina en el mundo, medios de comunicación, así como restaurantes y empresas expositoras; con ello el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso para impulsar el turismo y la gastronomía latina.

En la inauguración estuvieron presentes Carlos Márquez, subsecretario de Turismo; Albert Labastida, director General del Fòrum Gastronòmic Girona; Lleir Daban, delegat del gobierno de Cataluña en México; Jaime Oropeza, secretario de Economía y Turismo municipal; Manuel Redondo, presidente de Prontus; Sandra Hernández, directora del Latino Gastronomic; Enrique Escandón, Tesorero Nacional de CANIRAC; Luis Javier Cué, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) Puebla, y demás integrantes de cámaras empresariales, chefs, medios de comunicación y sociedad civil.

