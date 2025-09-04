Sheinbaum respetará autonomía de la nueva Suprema Corte

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que respetará la autonomía de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Hugo Aguilar.

En conferencia matutina, aclaró que no influirá en las decisiones de los ministros y ministras, de la misma manera que no buscará orientar sus resoluciones y que confiará en su profesionalismo.

Por su parte, el presidente del tribunal, Hugo Aguilar, anunció un plan de austeridad con el fin de que los sueldos de los ministros sean inferiores al de la presidenta de la República.

Además, luego de reuniones previas, la nueva Corte acordó la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de jubilación anticipada a fin de generar ahorros significativos en el Poder Judicial.

Por ello, la titular del Poder Ejecutivo se pronunció sobre dicha reducción de salarios, la cual calificó como un acto “muy simbólico”.

Finalmente, volvió a defender la elección judicial y respondió a las críticas vinculadas al origen indígena de Aguilar, afirmando que algunos no aceptan que personas comunes lleguen a altos cargos.

