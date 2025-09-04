Gobierno de Puebla celebra aniversario 505 de Tepeaca

Al conmemorar 505 años de la Fundación de la Villa Segura de la Frontera, hoy Ciudad de Tepeaca de Negrete, el gobernador Alejandro Armenta refirió que para el Gobierno del Estado, Tepeaca representa un símbolo de gratitud personal y con gran orgullo afirmó que el municipio está en el corazón de México.

En Sesión Pública y Solemne de Cabildo, el ejecutivo estatal refrendó su acompañamiento en todos los proyectos que trabajan con el Ayuntamiento, como la construcción de la planta de tratamiento, así como la ejecución de obras con los Módulos de Maquinaria. Por último, expresó su deseo de que, como parte del acervo de los gobernadores que Tepeaca ha dado a Puebla, lo consideren como uno más.

Al recibir la copia de la Cédula Real como visitante distinguido e hijo adoptivo de Tepeaca, el gobernador Alejandro Armenta reiteró su orgullo de pertenecer a dicha región. “Aquí hemos crecido, caminado. En Tepeaca nos hemos formado, hemos aprendido de nuestros padres y abuelos. Cómo no querer a Tepeaca, si me enseñaron a trabajar en el campo“, aseguró.

El presidente municipal de Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez Romero, reconoció el trabajo y la visión del gobernador al mostrar su compromiso en el presente y futuro del municipio, ya que gracias a su apoyo se realizan obras que mejoran la vida de todos y de todas. Destacó la puesta en marcha de Casa Carmen Serdán para brindar atención integral a las mujeres, así como el próximo Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT), lo que refleja todo lo que se puede lograr al trabajar de la mano los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, el cronista de Tepeaca, José Francisco Jiménez Villa, narró la importancia de Tepeaca para Puebla y para el país, ya que fue el primer Ayuntamiento Civil y la segunda Villa fundada en Nueva España, así como el Primer Tribunal Jurídico de América. Además, Hernán Cortés firma en el municipio el 30 de octubre de 1520 la segunda Carta de Relación al Rey, lo que es de gran relevancia. Recordó que han ocurrido grandes acontecimientos donde han sido protagonistas, como en la lucha contra el Imperio, durante la Independencia y su intervención en la Revolución Mexicana.

