Inicia entrega de kits escolares gratuitos en San Andrés Cholula

Con el objetivo de beneficiar a madres y padres de familia en este regreso a clases, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó la primera entrega de kits de útiles escolares del programa “Con Rumbo a la Escuela”.

En su mensaje, la edil resaltó que las familias sanandreseñas no están solas en este inicio de ciclo, ya que su gobierno municipal respalda la niñez con la entrega totalmente gratuita de más de 9 mil paquetes de útiles escolares, con el propósito de que estudiantes de nivel primaria continúen con su formación académica y construyan juntas y juntos la gran comunidad que merece San Andrés Cholula. Asimismo, deseó un excelente año escolar y reiteró su compromiso de atender siempre las necesidades de las familias.

Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Nohemí Azcatl Cortés, informó que en esta primera jornada se distribuyeron más de mil 800 kits a cinco escuelas primarias del municipio, de un total de 23 planteles públicos beneficiados. Adelantó que en los próximos días se llevarán a cabo nuevas entregas para cumplir la meta establecida por la presidenta municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal contribuye a la economía familiar, garantiza que las y los estudiantes cuenten con lo necesario para el inicio del ciclo escolar y fomenta la permanencia educativa.

Te recomendamos: