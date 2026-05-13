Sheinbaum afirma que es falso que agentes de la CIA operen en México

Durante la mañanera de hoy 13 de mayo del presente año, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, donde afirmó que los agentes de la CIA no están operando en territorio mexicano.

La mandataria declaró hoy en la mañanera que no están cooperando con agentes de la CIA, ni mucho menos que están en territorio mexicano, después de la explosión que sucedió en el municipio mexiquense.

El pasado 28 de marzo, ocurrió la explosión de un vehículo en Tecámac, Estado de México; esto fue reportado por CNN, que aseguró que agentes de la CIA participaron en el hecho. Posteriormente, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, salió a desmentirlo.

Por ello, Claudia Sheinbaum declaró que no hay agentes de la CIA trabajando en México; hay permisos para las agencias de Estados Unidos y estas están marcadas por la ley de seguridad nacional y sus permisos se definen con la embajada de Estados Unidos para que estas puedan trabajar y cumplir con la ley de seguridad nacional.

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También dijo que hay que imaginarse el “tamaño de la mentira” para que la propia CIA tenga que salir a desmentirla a CNN; por último, añadió que solamente personal acreditado por Estados Unidos puede operar en territorio mexicano.

Por último, considero ilógico señalar que la explosión tuviera relación con las de autoridades de algún país y el posible interés que tiene la cadena estadounidense para decir que la CIA colabora para eliminar objetivos.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha determinado si la explosión la ordenó alguna autoridad o fue un conflicto entre bandas de crimen organizado.

Editor: Diego González

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