Asistieron 17 mil personas a marcha de la “Generación Z” en CDMX; mil derribaron las vallas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que durante la marcha de la autodenominada “Generación Z” del pasado sábado 15 de noviembre se reunieron aproximadamente 17 mil manifestantes, y justificó el actuar policiaco ante las “expresiones de violencia” en el zócalo capitalino.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el desarrollo de la movilización se registró el ingreso de alrededor de mil personas con sus rostros cubiertos al Zócalo, quienes derribaron las vallas de Palacio Nacional utilizando martillos, cadenas, alicates y lanzando proyectiles explosivos.

Elementos de la SSC formaron una valla humana para “proteger la integridad de los manifestantes”.

Aquí un timelapse de la #MarchaNacional. Examinemos un poco:



– No se llenó el Zócalo

– No se les recibió con gases, los revoltosos llegaron a las vallas primero

– Los revoltosos abrieron las vallas, obligando una respuesta de las autoridades

– Las revueltas duraron 4 horas pic.twitter.com/Z4DQZunn2I — HBMHD (@HBMHD1) November 16, 2025

Los grupos violentos iniciaron agresiones directas contra la policía, incluyendo golpes, robo de escudos, entre otras actitudes violentas. Por su parte, los uniformados utilizaron extintores para hacer retroceder a los manifestantes.

Además de que reiteró el saldo de 100 policías lesionados por personas embozadas, de los cuales 40 requieren un traslado a hospitales; y la cifra de 40 detenidos se conservó. En sus comunicados se omite a las personas 20 que recibieron atención médica, incluyendo a manifestantes y miembros de la prensa.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que la convocatoria de la marcha “confirmó su carácter provocador” y destacó que algunos dirigentes de la derecha encabezaron la movilización.

