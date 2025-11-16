Encapuchados hirieron a 100 policías en marcha de la “Generación Z” en CDMX

En el marco de una movilización convocada por personas autodenominadas “Generación Z”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este día que un total de 100 elementos policiales resultaron lesionados tras ser agredidos por un grupo de encapuchados, hechos que llevaron a la detención de 20 personas.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, ofreció un informe detallado sobre los sucesos ocurridos durante la marcha en la zona centro de la ciudad.

Vázquez Camacho detalló que el operativo inicial estuvo conformado por 800 integrantes de la Policía Preventiva, la Policía Metropolitana, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y paramédicos del ERUM.

Explicó que, “mis compañeras y compañeros policías acompañaron esta marcha para garantizar el derecho a la libre manifestación”, portando únicamente equipo de protección personal.

Tal vez te interese: Marcha la “Generación Z” en CDMX; derriban vallas y vandalizan SCJN

Durante muchas horas, esta movilización transcurrió y se desarrolló de manera pacífica, hasta que un grupo de encapuchados comenzó a realizar actos violentos, por lo que fue necesario incrementar la presencia policial para garantizar la integridad y el derecho a la libre… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 16, 2025

El secretario indicó que, tras desarrollarse la movilización de manera pacífica durante horas, la situación cambió radicalmente: “Un grupo de encapuchados comenzó a realizar actos violentos.

“Este grupo violento agredió de manera directa a los elementos de la Policía con golpes y lanzando artefactos explosivos, además algunos de nuestros oficiales fueron despojados de sus escudos y de sus radios de comunicación”, afirmó.

Balance de lesionados y detenidos

Como resultado de estos enfrentamientos, el reporte oficial proporcionado por el titular de la SSC es de 100 policías lesionados; 60 de ellos fueron atendidos en el sitio con lesiones menores, y 40 que fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, 36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores, y 4 que reciben atención especializada por traumatismos y otras lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Respecto a las personas detenidas, el secretario de Seguridad detalló que fueron 40, la mitad de ellas fueron presentadas ante el Ministerio Público, mientras que las 20 restantes fueron aprehendidas por faltas administrativas.

Vázquez Camacho condenó los hechos violentos y expresó: “Lamentamos que las causas legítimas por las que muchos marcharon se vean opacadas por grupos que buscan violentar y desestabilizar”.

Te recomendamos: