Poblanos se unen a marcha nacional de la “Generación Z”

Un aproximado de casi 2 mil personas con pancartas, lonas y banderas de México se dieron cita la mañana de este sábado para llevar a cabo la marcha autodenominada “Generación Z”, convocada a jóvenes de entre 18 y 25 años, así como a adultos que señalaban estar “hartos” de la situación que se vive en el país.

La convocatoria tenía previsto iniciar a las 11:00 horas, por lo que al menos mil personas se reunieron en la zona de El Gallito, punto desde donde partiría la caminata que culminaría en Casa Aguayo. La imagen del político de Uruapan asesinado a inicios de noviembre, Carlos Manzo, destacaba en la mayoría de las pancartas, dando pie al denominado “movimiento del sombrero”.

En el Congreso del Estado y donde policías intentaron detener a un manifestante, señalado de agredir con una piedra a un adulto mayor en Casa Aguayo, los otros manifestantes se opusieron y se registró un altercado.



November 15, 2025

A las 11:10, la movilización comenzó. Gritos como “¡Fuera Morena!”, “¡Abajo el narcogobierno!” y “¡Los jóvenes ya despertamos!” se escuchaban en las calles de Puebla. Los asistentes, en su mayoría vestidos de blanco, negro o portando sombrero, exigían un cese a la violencia e inseguridad que azotan al estado y al país.

Durante el trayecto se fueron sumando más participantes, incluidos grupos como la Agrupación de Vendedores Ambulantes de la Central de Abasto, colectivos pro Palestina, agricultores y personal médico.

La manifestación se está desarrollando de manera pacífica y participa también grupos de agricultores, doctores, activistas que piden la paz en Palestina, e integrantes del Movimiento Del Sombrero quienes al grito de ¡Ya basta! y ¡Fuera Morena! afirman que México "ya despertó".

A las 12:00 horas, el contingente entonó en una sola voz el Himno Nacional Mexicano como muestra de hartazgo ante los homicidios del crimen organizado. Los asistentes rechazaban la ola de asesinatos, desapariciones y “levantones” que aseguran vivir día a día.

El discurso en contra de Morena fue constante. Voceros aseguraron que “los abrazos están matando a la sociedad”, señalando que el discurso federal ya no resulta creíble ante la violencia que enfrenta el país.

Minutos más tarde, los participantes lanzaron abiertamente mensajes en contra del gobierno federal encabezado por la presidenta morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

"No somos bots", exclaman los manifestantes quienes se dicen hartos de la inseguridad en el país.



November 15, 2025

A las 12:45 horas, los manifestantes decidieron continuar sus consignas hacia Casa Aguayo, recorriendo el bulevar 5 de Mayo hasta llegar a la 14 Oriente, donde se encontraron con vallas metálicas colocadas desde metros atrás y al menos un centenar de policías estatales resguardando la zona. Sin embargo, esto no impidió que los asistentes derribaran las vallas, ignoraran a los uniformados y llegaran a las puertas de Casa Aguayo, generando un ambiente tenso.

Los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y otros objetos a una patrulla estacionada, provocando solo daños materiales. Además, una persona vestida de negro y con cubrebocas golpeó a un asistente en las puertas del edificio, dejándolo con lesiones en la cabeza y sangrado; fue atendido por paramédicos.

A las 14:25 horas, después de que los manifestantes no obtuvieron respuesta por parte de autoridades estatales en Casa Aguayo, iniciaron la retirada, dando por concluida la marcha en Puebla, sin reportarse personas lesionadas de gravedad ni daños en negocios o establecimientos.

El contingente de manifestantes se retiró por Juan de Palafox y Mendoza para seguir la marcha por bulevar 5 de mayo y llegar a Casa Aguayo.



November 15, 2025

