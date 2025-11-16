Trump suspende aranceles a frutas, café y carne por precios en EU

El presidente estadounidense Donald Trump eximió este viernes de sus aranceles más elevados a varias importaciones agrícolas consideradas esenciales, incluyendo café, plátanos, carne de res y diversas frutas, en un esfuerzo por aliviar la presión sobre los precios de los alimentos en Estados Unidos.

La medida, establecida mediante una orden ejecutiva de la Casa Blanca, reduce inmediatamente los aranceles aplicados este año a productos como tomates, aguacates, cocos, naranjas, piñas, té negro y verde, así como especias como canela y nuez moscada.

La decisión instruye al Departamento del Tesoro y a la Oficina del Representante Comercial a suspender temporalmente las tarifas más altas y evaluar su impacto económico.

Trump había defendido los aranceles con la intención de “proteger” a la industria estadounidense. La medida busca contener los precios en los supermercados y responde a las críticas sobre el encarecimiento de alimentos básicos.

La Asociación de la Industria Alimentaria elogió la medida, señalando que proporciona “alivio arancelario rápido” y ayuda a mantener precios accesibles para los consumidores.

En declaraciones a bordo del Air Force One, Trump reconoció que los aranceles “podrían, en algunos casos” contribuir al aumento de precios al consumidor, aunque sostuvo que “en gran medida la carga ha recaído sobre otros países”.

