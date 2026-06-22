Keir Starmer renuncia como primer ministro del Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su renuncia como líder del Partido Laborista y como jefe de Gobierno, menos de dos años después de haber asumido el cargo en julio de 2024. Desde el número 10 de Downing Street informó que ya comunicó su decisión al rey Carlos III y que impulsará un proceso interno para elegir a su sucesor.

Asimismo, pidió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que establezca un calendario de sucesión, con apertura de candidaturas a partir del 9 de julio y cierre antes del receso de verano. Según este plan, el objetivo es que el Reino Unido cuente con un nuevo primer ministro antes de la reanudación del Parlamento en septiembre, mientras él permanece en funciones de forma interina.

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Entre los posibles sucesores destaca Andy Burnham, quien ya expresó su disposición a participar en la contienda interna. La dimisión ocurre en un contexto de creciente presión política, tras resultados electorales adversos y críticas dentro del propio Partido Laborista.

La decisión de Keir Starmer se produce tras meses de desgaste político, escándalos y caída en su popularidad, además de medidas impopulares como recortes sociales. En su despedida, defendió su gestión, agradeció a su equipo y aseguró que su prioridad será su familia una vez deje “el trabajo más importante del país”.

Editor: Edgar Espinoza

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