OG Anunoby busca hogar para gatos refugiados en Nueva York

El jugador de los New York Knicks, campeones de la NBA, OG Anunoby, ha decidido ayudar a los gatos que están en los refugios de la ciudad para que puedan encontrar un nuevo hogar, por ello, se asoció con Royal Canin, VCA Animal Hospitals y Animal Care Centers of NYC.

En ese contexto, eligió cinco gatos llamados Penne, Sammy, Roxie, Damu y Lil Leo, quienes serían parte de “los cinco titulares de OG”, para ser adoptados por los fanáticos de los Knicks o por cualquier persona que quiera tener un felino en su casa. En pocos días, tres de los cinco gatos ya habían sido adoptados; no obstante, uno de ellos presenta problemas de salud.

La directora de comunicaciones de los Centros de Cuidado Animal de la ciudad de Nueva York, Katy Hansen, dijo que OG Anunoby también ayudó a los gatos a tener una mejor visibilidad; hablando específicamente de las cinco elecciones, dijo: “Nuestra favorita es Roxie, la pelirroja; las pelirrojas son muy especiales”.

Los que adoptaron a uno de esos cinco gatos tendrán alimento para mascota gratis por un año de Royal Canin y un año de revisiones veterinarias ilimitadas gratuitas proporcionadas por VCA.

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Campeones de la NBA después de 53 años

A nivel deportivo, OG Anunoby ayudó a los Knicks a ser campeones, derrotando a los San Antonio Spurs en cinco partidos para asegurar el primer campeonato del equipo después de 53 años. Por su parte, Jalen Brunson hizo un récord de las finales con 45 puntos en la victoria y fue nombrado MVP de la serie.

Editor: Diego González

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