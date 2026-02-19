Diputado de Puebla pide acompañamiento familiar para jóvenes “therians”

Desde el Congreso de Puebla, el diputado de Morena, Roberto Zataraín Leal, hizo un llamado para que madres y padres de familia acompañen a los jóvenes que se identifican como “therians”, quienes –dijo– buscan refugiarse en otra realidad ante problemas emocionales.

Al intervenir en la sesión ordinaria de este jueves, el legislador señaló que aquellas personas que se autoperciben como especies de animales no deben ser blanco de burlas ni discriminación, sino recibir acompañamiento familiar y profesional.

Apuntó que los therians son “hijos de una época profundamente sobrecargada, confundida y emocionalmente agotada”, por lo que buscan escapar de su realidad, dolor y traumas, protegiéndose en identidades alternas.

Remarcó que la mayoría de los jóvenes, que oscilan entre los 15 y 30 años, crecieron emocionalmente solos, por lo que no se trata de una moda, sino de un síntoma social.

“Padres de familia, no reaccionen con burla ni con violencia, pero tampoco con indiferencia. Escuchen, observen, acompañen y busquen apoyo psicológico cuando sea necesario”, expresó.

A la par, el legislador remarcó que el movimiento no debe utilizarse como un pretexto para incurrir en actos de abuso, acoso, violencia o disturbios públicos por parte de los “therians”.

En ese sentido, Zataraín Leal pidió brindar redes de apoyo, contención social y acompañamiento para atender las causas y el origen del tema.

“Como sociedad, debemos crear espacios de contención emocional, educación mental, acompañamiento y diálogo real”, dijo.

