Impulsan “Ley Alina” en Puebla; protegería a mujeres que actúen en legítima defensa

La bancada del PAN en el Congreso del Estado impulsa la creación de la “Ley Alina” en Puebla, para que mujeres víctimas de violencia puedan actuar en legítima defensa contra sus agresores, sin que enfrenten consecuencias penales.

La diputada local, Celia Bonaga Ruiz, presentó la propuesta para reformar el artículo 26 del Código Penal del Estado, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las mujeres que enfrenten contextos de violencia de género.

Durante sesión ordinaria, la legisladora expuso el caso de Alina Mariel Narciso en Baja California, quien, en un acto de supervivencia le quitó la vida a su pareja tras ser agredida y encañonada, por lo que fue sentenciada a 45 años de prisión.

Sin embargo, el juez ignoró el historial de violencia sistemática y los golpes físicos que ella presentaba, calificando su defensa como “excesiva”.

En agosto de 2023, el Congreso de Baja California aprobó la reforma conocida como “Ley Alina”, estableciendo la presunción de legítima defensa y prohibiendo la sanción por exceso cuando la víctima actúe bajo miedo o terror.

Bonaga Ruiz resaltó que Puebla debe armonizar sus leyes para que los agentes del Ministerio Público estén obligados a investigar los antecedentes de violencia familiar o de género antes de formular una imputación por exceso en la legítima defensa.

Lo anterior, dijo, evitará que mujeres inocentes pisen la cárcel de forma injusta. El mismo criterio aplicaría en caso de que las mujeres defiendan a sus hijas e hijos de alguna agresión.

“No se considerará exceso en la legítima defensa cuando, al momento de realizarla, la persona agredida actúe bajo circunstancias de miedo, terror o estado emocional derivado de una situación de violencia de género”, señala la iniciativa.

La propuesta de la diputada panista fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.

