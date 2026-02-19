Aseguran drogas, armas y a dos personas tras cateo en Atlixco

La Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó un cateo en un inmueble del municipio de Atlixco presuntamente utilizado para la venta y distribución de drogas, como parte de las acciones contra delitos a la salud. La diligencia se realizó el 19 de febrero en un domicilio de la localidad de San Jerónimo Coyula.

En el lugar fueron detenidos Sergio N. y Salustia N., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes e integrar la investigación conforme a derecho.

Durante la intervención fueron aseguradas dosis de cristal, marihuana y cocaína, así como una escopeta, cartuchos útiles, dinero en efectivo, una báscula digital tipo gramera y una camioneta tipo pick-up.

En el operativo participaron agentes investigadores en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

