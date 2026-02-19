Pepe Chedraui beneficia a Fovissste San Roque con “Senderos de Paz”

El Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llevó a cabo el programa “Senderos de Paz”, el cual tiene como objetivo recuperar espacios públicos y mantenerlos seguros, dignos e incluyentes.

La estrategia de seguridad pública, urbana y social, está enfocada en la prevención de la violencia, la proximidad y el fortalecimiento del tejido social; en esta ocasión en beneficio de las y los vecinos de la Unidad Habitacional FOVISSSTE San Roque.

En su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui agradeció la contribución federal, estatal y del Ejército, en materia de seguridad, salvaguardando a todas las colonias, juntas auxiliares y unidades habitacionales de la capital, sumado a las estrategias Unidos por Ti y Puebla Segura.

“Es un equipo importante y lo traemos desde la Federación, desde nuestra presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum, de la mano de nuestro gobernador Alejandro Armenta, de las Fuerzas Armadas, todos hacemos un gran esfuerzo y un gran equipo para que a Puebla le vaya bien, una vez más Puebla tiene que estar en paz segura, tranquila.”, expuso.

Por su parte, el secretario de Seguridad Félix Pallares detalló parte de esta iniciativa integral en coordinación con diferentes secretarías municipales; en la instalación de luminarias, poda de áreas verdes, dictaminación y tala de árboles en mal estado, mejoramiento de espacios públicos, limpieza de tiraderos en vía pública, así como modernización de vialidades.

“Senderos de Paz son una herramienta más para prevenir la violencia, impulsar la convivencia y garantizar a la ciudadanía un ambiente en armonía, es por ello que quiero invitarlos a preservar estos espacios, participar en su cuidado y denunciar cualquier acto que ponga en riesgo la paz social.”, sostuvo.

La iniciativa promueve transformar el entorno urbano por medio de la recuperación integral de espacios públicos, con mejoras en infraestructura, alumbrado, señalética y limpieza. Trabajando en conjunto la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Organismo Operador del Servicio de Limpia, Secretaría de Servicios Públicos y Secretaría de Movilidad.

“Senderos de Paz” forma parte de la estrategia de seguridad transversal del gobierno municipal, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, con el fin de reducir la incidencia delictiva mediante acciones coordinadas entre dependencias municipales.

