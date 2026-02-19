Proponen regular la telemedicina en sector salud de Puebla

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de incorporar y regular la telemedicina como una modalidad formal y segura, al reconocerla dentro del Sistema de Salud en Puebla.

La legisladora señaló que esta reforma pretende fortalecer las definiciones de servicios de salud y atención médica, facultar a la autoridad sanitaria para emitir lineamientos claros y garantizar que el ejercicio profesional a distancia cumpla con los mismos principios éticos y de responsabilidad que la atención presencial.

“No se trata de improvisar, sino de regular una práctica que ya existe y requiere certeza legal. Esta iniciativa se presenta a favor de quienes enfrentan barreras geográficas y físicas para acceder a una consulta médica presencial”, afirmó la diputada.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución correspondiente.

Por otra parte, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Deporte, con el objetivo de reconocer el derecho de toda persona al conocimiento, difusión y práctica del deporte, sin distinción, exclusión o restricción por razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o económica, salud, lengua, orientación sexual, identidad o expresión de género.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Juventud y Deporte.

Asimismo, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, con la finalidad de determinar como prioritario para el desarrollo del Estado un Programa Especial de Conectividad Logística Especializada y Servicios Aeronáuticos Complementarios, que tenga por objeto fortalecer la competitividad regional y la atracción de inversión productiva mediante conectividad logística especializada.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictaminación procedente.

Por su parte, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código Penal del Estado, con el objetivo de reforzar las acciones necesarias para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la cohabitación forzada de personas menores de edad o incapaces, que permita garantizar a cada niña, niño y adolescente el pleno ejercicio de sus derechos y la posibilidad real de construir un proyecto de vida libre de violencia, coerción y discriminación.

La propuesta legislativa, que propone adicionar el artículo 217 Bis al Código Penal del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En su momento, la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Elpidio Díaz Escobar presentaron una iniciativa con el propósito de armonizar el artículo 3 de la Ley de Vivienda del Estado de Puebla con el marco federal y los estándares internacionales sobre vivienda. Se pretende reforzar la obligación de diseñar, implementar y evaluar programas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Esta armonización busca favorecer la efectividad de las políticas públicas, la protección de grupos en situación de vulnerabilidad y la coordinación interinstitucional.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictaminación procedente.

El diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al artículo 56 de la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de promover la atención prenatal, que permite garantizar un embarazo saludable y un parto seguro, así como monitorear el crecimiento y desarrollo del feto para detectar cualquier anomalía.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Salud para su análisis.

Por su parte, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Constitución Política del Estado, con la finalidad de armonizarla con la Constitución Federal, lo que permitirá avanzar en materia de investigación de delitos en contra de las mujeres y de la libertad de expresión.

La propuesta legislativa, que plantea reformar el artículo 11 y adicionar un último párrafo a la fracción XXVII del artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis correspondiente.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:

-Iniciativa de las diputadas Azucena Rosas Tapia y Guadalupe Yamak Taja para reformar el artículo 39 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que estos grupos de población tienen derecho a establecer, operar y fortalecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas originarias, de conformidad con la normatividad aplicable.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar la fracción III del artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de fortalecer el reconocimiento económico proporcional a los años de servicio acumulados. Se trata de una medida de justicia gradual, técnicamente viable y financieramente responsable, que traduce en norma jurídica el respeto institucional hacia quienes han dedicado su vida profesional a la defensa de México.

Para su estudio y resolución correspondiente, la propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública.

Te recomendamos: