Eduardo “N” ofrece acuerdo a Érika de la Vega para “impulsar su carrera política”

La defensa legal del diputado local, Eduardo N., le ofreció a Érika de la Vega Gutiérrez 50 mil pesos y un acuerdo para “impulsar su carrera política”, a cambio de desistir del proceso penal que mantiene en su contra desde el 2021 por el delito de acoso sexual.

En entrevista para Oro Noticias, la activista reveló que le hicieron el ofrecimiento el pasado 5 de agosto, después de que se difirió, una vez más, la audiencia de imputación en contra del legislador, quien mantiene una aparente complicidad con las autoridades.

La activista explicó que días antes de la celebración de la audiencia, la Ministerio Público (MP) encargada de su caso le solicitó someterse a pruebas periciales para confirmar que fue víctima de acoso sexual hace tres años.

Por dificultades de salud y ante el temor a que dichas pruebas pudieran ser alteradas por la aparente colusión que existe entre su agresor y la Fiscalía General del Estado (FGE), se negó a realizarse las mismas.

Su negativa fue utilizada de pretexto por la MP, pues después de iniciar la audiencia con dos horas de retraso el lunes 5 de agosto, su defensa señaló que no estaban en condiciones de celebrarla por falta de pruebas parciales que le solicitó indebidamente.

De la Vega Gutiérrez reiteró que las autoridades de procuración de justicia y del Poder Judicial tendrían complicidad con Eduardo N., quien en más de una ocasión ha recurrido a sus influencias políticas para alagar el proceso y evadir la vinculación a proceso.

Por lo anterior y ante la insistencia por revictimizarla durante los últimos tres años, la abogada advirtió que presentará una denuncia en contra de la MP y la jueza involucradas, además del cambio de ambas personas por falta de confianza.

“Para empezar no me voy a practicar esas pruebas porque aunque salga bien las van a voltear en mi contra, y luego para seguir voy a denunciar tanto a la juez como a la Ministerio Público, porque hay responsabilidad y no es justo que me estén revictimizando más con estas cosas”, expresó.

A la comparecencia que no pudo llevarse a cabo Eduardo N. se conectó por vía retoma, con un cubrebocas para taparse la cara, a pesar de que una semana antes la jueza le ordenó acudir de manera presencial.

Posteriormente sus abogados, quienes estaban presentes en la sala de la Casa de Justicia de Puebla, le ofrecieron a Érika de la Vega 50 mil pesos, así como ayudarla a recuperar su carrera política a cambio de quitar la denuncia por acoso sexual.

“Se me hace tan raro que alguien te proponga eso, como si fuera Dios o como si fuera el rey para decir ‘le ayudamos a su carrera política’ (…) 50 mil pesos no cubren ni la centésima parte, ni la mitad de lo que yo he gastado en abogados, en tiempo, en gasolina, en la terapia psicológica”, comentó.

La activista sentenció que, sin importar cuánto tiempo pueda alagarse el proceso legal, continuará dando batalla y recurrirá a tribunales federales en caso de ser necesario, con la finalidad de que su agresor obtenga el castigo que merece.

Fue en el proceso electoral del 2021 cuando Eduardo N., quien en ese momento formaba parte de la dirigencia estatal del PAN, incurrió en actos de acoso sexual en contra de Erika de la Vega, quien aspiraba a la alcaldía de San Pedro Cholula.

El diputado realizó peticiones sexuales y económicas a cambio de otorgarle la candidatura a la presidencia municipal, pues en ese momento era el perfil más cercano a la entonces dirigente del partido, Genoveva Huerta Villegas.

Tras los hechos, Alcántara Montiel fue inscrito en el 2023 en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género en contra de las Mujeres del Instituto Nacional Electoral (INE), además de que fue expulsado del PAN por violar sus estatutos internos.

Editor: Guillermo Leal

