Pepe Chedraui y SMDIF entregan más de 7 mil despensas en Agua Santa

Con la intención de seguir reforzando las acciones en favor de la seguridad alimentaria, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib, llevó a cabo la entrega de más de 7 mil despensas en la Unidad Habitacional de Agua Santa.

El alcalde, Pepe Chedraui, reconoció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno por fortalecer una sana alimentación para las y los poblanos, brindando una mejor nutrición.

“Estos apoyos llegan directamente a las casas de las y los ciudadanos poblanos. Que sepan perfectamente que es gratuito y que estamos haciendo un esfuerzo en conjunto.”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta del Patronato, MariElise Budib, señaló que estas despensas representan un apoyo para las familias poblanas, con el objetivo de tener una alimentación adecuada, más completa y digna.

“Hoy estamos aquí para hacer entrega de 7 mil 500 despensas como parte de nuestra iniciativa Alimentación Imparable, que distribuirá 250 mil despensas durante este año. Pepe y yo estamos comprometidos a que cada familia tenga acceso a una alimentación saludable y digna, porque es un derecho que todos merecemos”, afirmó.

Asimismo, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés, resaltó la labor coordinada con el Gobierno de la Ciudad; que en esta ocasión beneficiarían a vecinas y vecinos de las colonias Agua Santa, Arboledas de Loma Bella, Minerales de Guadalupe, Tres Cerritos, La Carmelita, por mencionar algunas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de apoyar a las familias, impulsando programas que fortalecen el bienestar de poblanas y poblanos.

