Puebla inaugura Primera Expo Textil y Calzado 2026

Con el objetivo de impulsar la economía local, fortalecer las cadenas productivas y generar bienestar para las comunidades, el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier inauguró la Primera Expo Textil y Calzado 2026 Puebla Cinco de Mayo.

El encuentro se enmarca en los principios de la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano y la bioética social, con una visión en la que la economía prioriza a las personas y a las comunidades productivas. En ese contexto, el gobernador reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su enfoque de desarrollo nacional con bienestar, industria y soberanía productiva.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la Expo reúne a 44 empresas expositoras distribuidas en 38 stands productivos, además de espacios de exhibición en los accesos del recinto. Precisó que la muestra presenta ropa infantil, femenina y masculina; prendas de abrigo, chamarras y uniformes industriales; así como productos de cooperativas de calzado y fabricantes de calcetines y bonetería. Destacó la presencia de empresas de Tehuacán, Santa Rita Tlahuapan, Tepeyahualco de Cuauhtémoc y San Miguel Xoxtla.

El titular de la dependencia subrayó que la industria textil-confección y del vestido representa una de las principales fuentes de empleo manufacturero en México, con cientos de miles de puestos de trabajo directos a nivel nacional. Señaló que Puebla ocupa un lugar histórico entre las entidades líderes en producción textil y de confección, con polos estratégicos como Tehuacán y la región centro-serrana. Añadió que el clúster de Tehuacán mantiene una sólida presencia exportadora en mezclilla y confección, con una red de micro, pequeñas y medianas empresas, talleres familiares y cooperativas que sostienen la economía social y el arraigo comunitario.

La Expo abre sus puertas del 19 al 23 de febrero, de 10:00 a 19:00 horas, en el Salón La Luz del Centro de Convenciones William O. Jenkins, con pasarelas el día 19 a las 11:00 horas y del 20 al 23 a las 17:30 horas. Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, afirmó que este espacio impulsa el consumo de lo hecho en Puebla, fortalece el mercado interno y promueve cadenas de valor con precio justo y trabajo digno, bajo una visión de prosperidad compartida que integra empresas, cooperativas y asociaciones.

En el presídium participaron el presidente de la Asociación Mexicana de Productores del Vestido, Juan José Ortega Reyes; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), delegación Puebla–Tlaxcala, Roberto Chávez Martínez; la diputada local, Ana Laura Gómez Ramírez; la subsecretaria de fomento empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, Dafne Gaspar Santa María; el director general de Industria y desarrollo Regional, Ricardo Ocaña Barrientos; el presidente de la Cooperativa de la Industria del Calzado de Tehuacán, Isael Najera Ventura; el comisionado de Educación de la Sociedad Cooperativa Cuauhtémoc Impulsora de la Industria del Calzado Poblano, Jesús Cabrera Vidal; y el representante del Clúster Textil/CANAIVE, Osvaldo Jiménez Martínez.

