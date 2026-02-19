En Puebla, Sheinbaum destaca papel del Ejército en defensa de la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia conmemorativa por el 113 Aniversario del Ejército Mexicano, realizada en el Predio “La Célula” del municipio de Oriental, Puebla, sede de la industria militar de la Defensa.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que, en el contexto mundial actual, las Fuerzas Armadas constituyen la garantía de que México decidirá su destino con independencia.

“Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones“, afirmó.

Sheinbaum recordó que el Ejército Mexicano tiene su origen en la defensa de la voluntad popular tras el golpe de Estado contra Francisco I. Madero en 1913, hecho que derivó en la proclamación del Plan de Guadalupe por Venustiano Carranza y el surgimiento del Ejército Constitucionalista.

“Ese es nuestro origen histórico: la defensa de la autodeterminación frente a la traición; la defensa de la soberanía frente a la injerencia; la defensa de la voluntad popular frente a la imposición”, señaló.

Reconoce a mujeres

La presidenta destacó la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas y afirmó que su presencia ha sido decisiva desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango en la actualidad. Subrayó que las militares se desempeñan como médicas, ingenieras, pilotos, especialistas en inteligencia y comandantas.

Durante la ceremonia, Sheinbaum entregó condecoraciones de retiro, servicios distinguidos, distinción militar y menciones honoríficas a personal destacado de la institución.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad se han detenido a 32 mil personas por delitos de alto impacto, asegurado más de 18 mil armas, 160 toneladas de drogas y desmantelado alrededor de 2 mil laboratorios de metanfetaminas.

La mandataria reconoció al general Trevilla y al almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, como servidores públicos honestos, patriotas y leales a la República.

