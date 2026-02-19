Puebla capital ofrecerá pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis a jóvenes

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de las juventudes, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, respalda la iniciativa “Juventud sin Filtros”, impulsada por el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), encabezado por su titular, Carolina Cabrera.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo 26 de febrero, en un horario de 09:00 a 13:30 horas, en las instalaciones del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, y está dirigido a juventudes de entre 18 y 29 años, con el propósito de promover el cuidado de la salud sexual y reproductiva mediante acciones de prevención, orientación y concientización.

Esta iniciativa se consolida como un programa estratégico que fomenta el acceso a información confiable y el ejercicio de una sexualidad responsable, informada y segura.

Durante la jornada, se prevé la participación de más de 200 participantes, quienes podrán acceder de manera gratuita a servicios como pruebas de VIH, pruebas de sífilis, pruebas de hepatitis y la aplicación de implante anticonceptivo sin costo, además de contar con espacios seguros de diálogo que les permitan resolver dudas y fortalecer la toma de decisiones informadas sobre su bienestar.

Las juventudes interesadas en participar deberán realizar su registro previo a través del código QR disponible en la convocatoria en las redes sociales del IJMP, así como acudir con su CURP impreso el día del evento para facilitar su atención.

A través de estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que dirige el alcalde Pepe Chedraui refrenda su compromiso con la implementación de políticas públicas que prioricen la salud, la educación y el bienestar de las juventudes, generando entornos de prevención, acompañamiento y desarrollo integral.

