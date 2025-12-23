Puebla capital impulsa autonomía económica de las mujeres

Con el objetivo de fortalecer la autonomía económica y el desarrollo integral de las mujeres, desde la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezada por Zaira González Gómez, durante este 2025 se implementó una amplia oferta de talleres y cursos productivos dirigidos a mujeres de colonias y juntas auxiliares del municipio, como parte del programa “Mujeres Imparables”, una política pública enfocada en la igualdad sustantiva y el acceso a oportunidades.

A través de estas acciones, se impartieron 104 talleres que beneficiaron a mil 560 mujeres, atendiendo a más de 10 colonias y a las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla, con capacitaciones orientadas al autoempleo, el emprendimiento y el fortalecimiento de habilidades técnicas y productivas

La oferta de talleres incluyó cursos como computación básica, clases de manejo, resina epóxica para joyería, elaboración de jabones, coctelería básica, repostería tradicional, decoración con globos, amigurumis, automaquillaje y maquillaje profesional, entre otros, respondiendo a las necesidades y vocaciones productivas de las mujeres participantes.

Zaira González destacó que estas capacitaciones forman parte de una estrategia integral que busca cerrar brechas de desigualdad, generar independencia económica y fortalecer la confianza y capacidades de las mujeres, particularmente en zonas con mayor vulnerabilidad social, mediante acciones concretas y de impacto directo en sus comunidades.

Asimismo, subrayó que este esfuerzo es resultado de la visión de gobierno que impulsa el presidente municipal, Pepe Chedraui, quien ha colocado a las mujeres en el centro de la agenda de la ciudad, promoviendo políticas que generan bienestar, inclusión y desarrollo económico con perspectiva de género.

Las acciones se desarrollaron en diversas colonias del municipio, así como en las juntas auxiliares, garantizando un alcance territorial amplio y equitativo, y consolidando una red de capacitación comunitaria que fortalece el tejido social y las oportunidades para las mujeres.

Con estas iniciativas, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva, la autonomía económica y una Puebla más justa e incluyente para todas.

