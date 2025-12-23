Ariadna Ayala inaugura segunda celda del Relleno Sanitario de Atlixco 

Por:
Redaccion Oronoticias
-
5
Macrocelda tiene capacidad superior a 319 mil metros cúbicos.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la segunda celda del Relleno Sanitario, una obra estratégica que mejora el manejo de residuos sólidos, protege el medio ambiente y fortalece la salud pública, al responder a una demanda ciudadana y atender de forma responsable el impacto ambiental de los desechos.

Con una inversión cercana a 23 millones de pesos, la obra incluyó la rehabilitación del sitio y la construcción de una macrocelda con capacidad superior a 319 mil metros cúbicos, así como la instalación de geomembrana impermeabilizante, sistema de drenaje de lixiviados, pozo, cárcamo de bombeo, caseta de control y 24 paneles solares para el sistema electromecánico.

Esta infraestructura beneficia de manera directa a más de 141 mil habitantes, fortaleciendo la gestión ambiental del municipio.

Te recomendamos:

Lluvia provoca inundaciones y accidentes viales en Cuautlancingo

Notas relacionadasmás del autor