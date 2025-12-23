Puebla será sede del Parque Ecológico y de Reciclaje

Como parte de los proyectos de protección ambiental que el Gobierno de México desarrolla en el país, Puebla será la nueva sede del Parque Ecológico y de Reciclaje, así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

“…Es un proyecto que llamamos Economía Circular. Se trata del procesamiento de residuos de distinto tipo: por ejemplo, las llantas, para que el residuo pueda ser utilizado para tender caminos; el procesamiento de ropa que ya no se usa o que está en mal estado, para recuperar los hilos y poder hacer nuevos textiles; plásticos para la producción de algún tipo de combustible; y cascajo para reutilizarlo en la producción de cemento, banquetas y otras áreas”, detalló la presidenta durante la Mañanera del Pueblo.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta reafirmó su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible al destacar que todo proyecto que beneficie a Puebla cuenta con el respaldo de su administración.

El mandatario estatal destacó la importancia del proyecto para el aprovechamiento integral de residuos orgánicos e inorgánicos, al impulsar una visión innovadora y sostenible para el desarrollo ambiental y económico de la entidad. “Le agradecemos a la presidenta de México su generosidad“, afirmó.

En este contexto, Alejandro Armenta señaló que por años los gobiernos neoliberales solo se enfocaron en proyectos que no generaban beneficios para el pueblo y que únicamente representaban negocios para la clase gobernante, porque lo único que querían en Puebla eran los recursos que dejaban en comisiones o moches. “Pero no pensaban en proyectos de trascendencia”, resaltó.

Por ello recordó que también pondrán en marcha la iniciativa FertiPue, cuyo objetivo es retirar el lirio acuático del Lago de Valsequillo para transformarlo en adoquín y utilizarlo en la pavimentación de calles en comunidades y juntas auxiliares.

El mandatario expresó que su gobierno trabaja para innovar, rescatar y mejorar los espacios naturales de Puebla. Explicó que al retirar el lirio del Lago de Valsequillo, se mejora la oxigenación y limpieza del agua, lo que permitirá recuperar su belleza y convertirlo en un modelo similar al Xochimilco, en su época de esplendor.

Te recomendamos: