Ratifican condena contra expolicía por intento de homicidio en Texmelucan

El Tribunal Colegiado confirmó la sentencia de 15 años y 10 meses de prisión dictada contra Jonathan Michel N., expolicía municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa.

La resolución, que también incluye el pago de reparación del daño material y moral, ratifica la condena impuesta inicialmente en octubre de 2022.

Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2020, cuando el hoy sentenciado, en funciones como elemento policial, presuntamente disparó con su arma de cargo contra un adolescente que viajaba como acompañante en una motocicleta en la carretera a Moyotzingo, en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac.

Las lesiones causadas al joven fueron graves, pusieron en peligro su vida y le provocaron paraplejia.

Durante el proceso penal se aportaron testimonios, dictámenes periciales y diversos elementos de prueba que sustentaron la acusación. Tras la sentencia inicial, la defensa del imputado interpuso un recurso de apelación.

El Tribunal Colegiado, tras analizar el caso, decidió confirmar en su totalidad la pena privativa de la libertad y las obligaciones de reparación.

