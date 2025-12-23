Cuautlancingo activa “Operativo Acuario” por inundaciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo, implementó el “Operativo Acuario” tras las inundaciones registradas esta tarde.

En la privada García Martínez, de la colonia Nuevo León, fue rescatada con motobomba una motocicleta que al encontrarse estacionada fue arrastrada por la potencia del agua, poniéndola a resguardo para ser entregada posteriormente a su dueño.

Asimismo, en el fraccionamiento San Angelín ubicado en la privada Morelos de la cabecera municipal, se atendió una emergencia por inundación utilizando una unidad de motobomba para desahogar el agua que subió 30 cm debido a acumulación de basura. También se realizaron tareas de limpieza y se destaparon coladeras.

La Dirección de Protección Civil realizó recorridos de proximidad social por los puntos más vulnerables de la demarcación, con el fin de atender cualquier otra emergencia y garantizar el bienestar de la ciudadanía.

El gobierno de Cuautlancingo refrenda su compromiso con la seguridad y la integridad de los habitantes y continuará pendiente de cualquier incidente.

Se le recuerda la población que los números de emergencia son:

• 911

Centro de mando y control de la SSCyPC:

• WhatsApp: 2211 10-55-82.

• Línea directa: 2226 90-71-43.

