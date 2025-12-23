Avión de la Marina se estrella en Texas; mueren al menos cinco personas

Una aeronave de la Marina de México se estrelló este lunes durante su aproximación al Aeropuerto Internacional Scholes en Galveston, Texas, mientras realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

La Secretaría de Marina confirmó que, de los ocho tripulantes a bordo, cinco personas han fallecido, dos se encuentran con vida y una permanece no localizada, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate.

El avión, identificado como un Beechcraft King Air 350i con indicativo ANX1209, transportaba a cuatro tripulantes navales y cuatro civiles, incluido un paciente pediátrico que requería atención especializada por quemaduras, probablemente en el hospital Shriner’s Children de Galveston.

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.



De manera… pic.twitter.com/7SugUW3zIT — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 22, 2025

La aeronave había despegado desde Mérida y se aproximaba en medio de densa niebla cuando desapareció del radar alrededor de las 15:02 horas, estrellándose en aguas al oeste de la calzada de la ciudad.

Inmediatamente después del incidente, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y equipos de buceo de la oficina del sheriff.

La Guardia Costera recibió el reporte del accidente aproximadamente a las 15:15 horas e indicó inicialmente que seis personas se encontraban en el agua.

#ÚLTIMAHORA Una aeronave de la Secretaría de Marina (#Semar) que realizaba una misión de apoyo médico, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en #Galveston, #Texas.



La Semar informó que activó de inmediato los protocolos… pic.twitter.com/0VI6RKGBvQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 23, 2025

En comunicados oficiales, la Marina mexicana detalló que la aeronave cumplía una misión de carácter humanitario dentro del “Plan Marina” y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La institución reiteró que se realizarán las investigaciones correspondientes en coordinación con las autoridades estadounidenses y el Consulado General de México en Houston para determinar las causas del siniestro.

Te recomendamos: