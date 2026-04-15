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martes, abril 14, 2026
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Pepe Chedraui supervisa bacheo en Calzada del Ejército Mexicano

Por:
Redaccion Oronoticias
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Hay 25 cuadrillas desplegadas en puntos estratégicos.

Con la finalidad de mejorar la movilidad urbana en la capital, el presidente municipal Pepe Chedraui supervisó los trabajos de bacheo en la Calzada del Ejército Mexicano, entre Calle 5 de Mayo y Bulevar Vicente Suárez, Colonia Ignacio Zaragoza como parte de las acciones del programa BacheAndo Puebla.

Con el despliegue de 25 cuadrillas, esta estrategia, impulsada por el Gobierno de la Ciudad, refuerza las labores en distintos puntos estratégicos de la ciudad atendiendo a las necesidades de la ciudadanía.

El alcalde Pepe Chedraui constató los estándares de calidad establecidos, verificando el uso adecuado de materiales y el cumplimiento de los tiempos programados, en beneficio de vialidades más seguras, mejorar el flujo vehicular y para comodidad de peatones y automovilistas de la capital poblana.

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