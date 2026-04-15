Lupita Cuautle entrega 50 invernaderos a productores en San Andrés Cholula

Como parte de los compromisos del Gobierno Municipal de San Andrés Cholula para fortalecer el sector agrícola y generar mayores oportunidades en el campo, la presidenta Lupita Cuautle puso en marcha la entrega de invernaderos de traspatio tipo túnel pertenecientes al programa “Unidades de Producción Agrícola”.

En su mensaje, la edil destacó que este compromiso con la ciudadanía se enfocó en mejorar las condiciones de producción y elevar la calidad de las cosechas que beneficiará a 50 familias productoras con igual número de invernaderos, lo que permitirá hacer más productivos 5 mil metros cuadrados destinados a la agricultura local.

Por su parte, Jesús Gregorio Paisano, secretario de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario destacó que, de manera complementaria el programa contempla capacitaciones y la entrega de fertilizantes adecuados a las características del suelo y los cultivos de la región. Señaló que este es el segundo año de la administración que se beneficia a las familias productoras de las comunidades sanandreseñas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal avanza en la consolidación de un campo más productivo, respaldando a las y los agricultores con insumos, capacitación y herramientas.

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