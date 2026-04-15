Bety Sánchez inaugura pavimentación de calle Emiliano Zapata en Zacatlán

Al señalar que una vialidad rehabilitada genera seguridad y mayor movilidad, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez inauguró la pavimentación de la calle Emiliano Zapata en la colonia Niños Héroes.

Acompañada de los regidores José Guadalupe Cano; Mayte Ibarra, Isaac Armas y Ángel González, Bety Sánchez inauguró la pavimentación de esta calle que fue una necesidad de las y los vecinos durante muchos años.

Está vialidad es un acceso a la primaria Octavio Paz y al preescolar Carmen Serdán, por lo que contribuirá a la movilidad y tranquilidad de niñas, niños, adolescentes, vecinas y vecinos que todos los días caminan o transitan por ella.

En su intervención, Bety Sánchez dijo que dará más tranquilidad, mejorará la calidad del aprendizaje de las y los estudiantes, además de que dará mayor calidad de vida a los vecinos de la calle Emiliano Zapata.

También, señaló que su gobierno está presente en la colonia Niños Héroes, trabajando de la mano de la gente para lograr la transformación, e indicó que seguirán las acciones para generar más bienestar en esta zona del municipio.

Por su parte, Albertina Fernández quien es la directora de la primaria Octavio Paz, reconoció que Bety Sánchez sí escucha las necesidades de la gente, además de que trabaja de la mano con las personas para mejorar su calidad de vida.

En tanto, Janeth Zamora, representante de la colonia Niños Héroes, mencionó que la presidenta municipal ha atendido y acudido a los llamados que le hacen, realizando acciones en beneficio de las y los vecinos.

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