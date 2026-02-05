Atletas de Texmelucan destacan en etapa estatal de la Olimpiada Nacional

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Fomento al Deporte, impulsa el talento de deportistas texmeluquenses para que puedan llegar a sus competiciones.

La Delegación Municipal de Atletismo compitió en distintas disciplinas en la Etapa Estatal de la Olimpiada Nacional que organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2026. Esta etapa se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, en la ciudad de Puebla, donde participaron 22 deportistas texmeluquenses.

Derivado de este encuentro deportivo, la Delegación Municipal de Atletismo obtuvo 1 destacado primer lugar; aunado a esto, 7 participantes más lograron su pase a la etapa macrorregional a realizarse en el mes de marzo.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso, reconoció el esfuerzo y dedicación de los atletas participantes, en especial a Julio González Castro, quien obtuvo el primer lugar en decatlón sub 18, así como al entrenador Adrián Gómez Pineda, quien a través de su preparación apoya al deporte local.

