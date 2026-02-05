Congreso de Puebla difunde obra sobre migrantes en EU

En el Congreso del Estado se llevó a cabo la presentación del libro “Del sur al sueño: La epopeya de la migración poblana en Estados Unidos”, de los autores Jorge Reyes Negrete y Aldo Enrique Cruz Báez.

Durante la presentación de esta obra, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que como diputado migrante “la defensa de la soberanía nacional inicia desde la conciencia y el corazón“.

Asimismo, mencionó que vivir lejos del país le enseñó a valorar su patria y a comprender la importancia de construir oportunidades desde México; de ahí la aportación de este libro, que permite valorar el esfuerzo de los migrantes poblanos en la Unión Americana.

En este sentido, los autores del libro, Jorge Reyes Negrete y Aldo Enrique Cruz Báez, destacaron que la obra tiene como objetivo general visibilizar y reconocer la valía de las y los migrantes a través de sus historias de vida, reflexiones y testimonios.

La obra, que se presentó en el Auditorio 18 de Noviembre del Congreso del Estado, constituye un valioso aporte para la memoria colectiva, al reconocer a las y los migrantes como puentes vivos entre culturas y comunidades, así como actores fundamentales en la construcción de sociedades más justas e incluyentes.

En este evento, también se contó con la participación de Jesús Eduardo Pérez Buendía, en representación de Celina Peña Guzmán, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; Guillermo Iryzar Barbosa, investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla, y Oscar Emilio Carranza León, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”.

