Se acaba el último tratado de desarme nuclear entre Rusia y EU

La vigencia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START III o Nuevo START, concluirá el 5 de febrero, lo que dejará al mundo sin un mecanismo de control del armamento nuclear por primera vez desde 1972, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos firmaron el acuerdo SALT.

El acuerdo actual fue firmado el 8 de abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de Rusia y Estados Unidos, Dmitri Medvédev y Barack Obama respectivamente, y prorrogado por cinco años en febrero de 2021. Ambas partes se comprometieron a no superar las mil 550 cabezas nucleares, 700 misiles balísticos y 800 sistemas de lanzamiento, desplegados en tierra, mar o aire.

Ante la negativa de Washington a negociar una nueva fórmula, el presidente ruso Vladímir Putin propuso en septiembre de 2025 mantener por un año adicional las restricciones establecidas en el acuerdo.

Moscú asegura que no ha recibido una respuesta oficial. “La respuesta oficial de los americanos nunca llegó”, afirmó este miércoles Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, aseguró el país “sigue abierto a buscar vías de negociación para garantizar la estabilidad estratégica”.

China es clave

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se ha mostrado reacio a sostener un nuevo acuerdo que no incluya a China. Aunque en un primer momento calificó la propuesta rusa como una “buena idea”, en declaraciones al New York Times el pasado 8 de enero fue tajante: “Si expira, pues que expire”.

Washington argumenta que el arsenal chino crece con rapidez, aunque Pekín mantiene un potencial nuclear muy inferior al ruso y al estadounidense, estimado entre el 11 y el 12 por ciento de su volumen.

El tratado actual ya no admite extensiones, pero no se han reunido las naciones para acordar uno nuevo.

Un mundo más “peligroso”

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que “dentro de unos pocos días el mundo probablemente quedará en una situación más peligrosa que hasta ahora”.

Organizaciones internacionales comparten esa preocupación; la estadounidense Nuclear Threat Initiative alertó que, sin un acuerdo para mantener los límites, el planeta podría entrar en “una fase de potencialmente incontenible escalada nuclear”, más compleja que la carrera armamentista de la Guerra Fría debido a la expansión del arsenal chino y al desarrollo de nuevas tecnologías.

De acuerdo con cifras citadas por fuentes estadounidenses, Rusia cuenta con 5 mil 459 cabezas nucleares y Estados Unidos con 5 mil 177, lo que representa alrededor del 87 por ciento del total mundial, aunque muy por debajo de los niveles existentes antes del primer START en 1991.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) urgió a Moscú y Washington a reanudar conversaciones para reducir de manera significativa sus arsenales.

“Sin el New START hay un peligro real de que la carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia se acelere”, advirtió su directora ejecutiva, Melissa Parke.

