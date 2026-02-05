Puebla realiza primera procuración simultánea de hígado y páncreas

Por primera vez en Puebla, especialistas del Hospital General del Norte realizaron una procuración simultánea de hígado-páncreas, un procedimiento de alta complejidad que permitirá mejorar y salvar la vida de pacientes que se encuentran en lista de espera, resultado de la coordinación en salud del Gobierno del Estado, a través del IMSS-Bienestar.

El procedimiento se llevó a cabo a partir de la desafortunada muerte encefálica de un paciente; la donación se realizó conforme a los protocolos médicos, éticos y legales establecidos en esta materia.

Como resultado de este proceso, además del hígado y el páncreas, se obtuvieron otros órganos y tejidos que fueron trasladados vía terrestre este miércoles a distintas instituciones médicas de la capital del país, por el personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), de la Secretaría de Salud.

En este tenor, los riñones fueron trasladados al Hospital Infantil de México, mientras que el hígado y el páncreas arribaron al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde serán trasplantados a pacientes que lo requieran.

En tanto, las córneas quedaron bajo resguardo del Banco de Ojos del Hospital General de Cholula, para su posterior distribución y asignación.

