Denuncian saqueo a los Topos FC, equipo de fútbol sala para ciegos

Los Topos FC de Puebla, equipo de fútbol sala para personas ciegas y de baja visión, denunciaron que el martes 3 de febrero fueron saqueadas sus instalaciones en el Centro Deportivo Comunitario Madriguera.

Mediante un pronunciamiento en redes sociales, la organización informó que fueron robados mobiliario, material deportivo y equipo de emergencia, entre otros objetos indispensables para su operación cotidiana.

“Lo que más nos duele no es únicamente lo robado, sino que un espacio comunitario haya sido vulnerado”, expresaron, al recordar que el centro fue construido con mucho tiempo de esfuerzo colectivo y de organización.

Asimismo, advirtió que la ausencia de los artículos sustraídos limita actualmente la posibilidad de realizar su trabajo de manera digna y segura, además de afectar la confianza para utilizar el lugar sin temor.

De acuerdo con la agrupación, el robo impacta de manera directa a más de setenta familias de personas con discapacidad visual y a cientos de usuarios que participan en las actividades del centro deportivo.

La organización llamó a las autoridades municipales, informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes y exigió una investigación, así como mayor presencia y un plan de mejoras en el entorno.

