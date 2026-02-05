UDLAP participa en segunda edición del programa COIL

Estudiantes y profesores de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) participaron en la 2.ª edición del Collaborative Online International Learning (COIL), un programa académico realizado entre Alemania, Brasil, Costa Rica y México que fomenta el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales a través de actividades académicas y proyectos interdisciplinarios en diversas áreas de la ingeniería.

La Universidad de las Américas Puebla, en conjunto con Hof University de Alemania, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) de Brasil y la Universidad Nacional de Costa Rica, ofrecieron una serie de clases impartidas por profesores de cada institución a fin de brindar información de interés a estudiantes de ingeniería que les sirva para su futuro profesional. “La idea era que entendiéramos un poco más de cómo se trabaja en cada uno de los países y de qué manera podemos intervenir, pensando en el desempeño profesional de los alumnos”, explicó la Dra. Carmen Xóchitl Flores Mendoza, académica del Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica de la Universidad de las Américas Puebla y coordinadora del proyecto para la UDLAP en la 2.ª edición del Collaborative Online International Learning.

A través de este programa, los participantes desarrollaron un proyecto en equipo cuyo objetivo era establecer un plan de negocios, enfocado a la creación de productos que tuvieran algún interés para los cuatro países; con base en ello, elaboraron propuestas de manufactura, de mercadotecnia, la parte financiera y la logística. “En cada equipo había estudiantes de las cuatro universidades, entonces el reto iba desde ponerse de acuerdo en horarios hasta cómo poder distribuir estos productos de manera sostenible, mientras nosotros como profesores les asesoramos, evaluamos, ofrecemos retroalimentación y el resultado final fue muy bueno”, señaló la Dra. Flores Mendoza.

Asimismo, la catedrática confirmó la participación de 15 estudiantes de Ingeniería Logística e Ingeniería Industrial de la UDLAP, mientras que de parte de las otras instituciones había jóvenes de ingeniería, negocios, logística y otras áreas, lo cual permitió el intercambio de conocimientos, metodologías y de diferentes perspectivas para enriquecer la formación académica y la resolución de problemas en contextos globales.

Tras culminar esta segunda edición del COIL, la profesora de la UDLAP estableció que buscará la manera de involucrar a más profesores de la Universidad de las Américas Puebla, a fin de ampliar la diversidad de temas brindados, pues “este tipo de programas lleva a los estudiantes a otro nivel, porque no solamente trabajan proyectos en equipo con compañeros mexicanos, sino que los lleva a resolver problemas internacionales que van a tener que enfrentar en algún momento y aquí es un buen punto de partida”, agregó.

La participación de la Universidad de las Américas Puebla en la realización del COIL reafirmó el compromiso de esta institución con la internacionalización de la educación, el aprendizaje colaborativo a través de videollamadas y la formación de ingenieros con una visión global, preparados para enfrentar los retos de un entorno profesional cada vez más interconectado.

