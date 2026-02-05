Delegación poblana llevará el mezcal a la Feria Wine Paris 2026

Con el propósito de fortalecer la comercialización y proyección de las y los productores de mezcal, una delegación encabezada por la marca Puebla Cinco de Mayo asistirá del 9 al 11 de febrero a la Feria Wine Paris 2026, derivado de los resultados obtenidos en concursos internacionales de bebidas espirituosas.

Al recibir oficialmente la sede del México Selection de CMB 2026, el gobernador Alejandro Armenta indicó que todo lo hecho en Puebla refleja el sentimiento de las y los productores poblanos, bajo la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a fin de generar derrama económica para las comunidades.

En tanto, el director para las Américas del México Selection by Concurso Mundial de Bruselas, Carlos Borboa, aseguró que la Feria Wine Paris 2026 es uno de los principales encuentros internacionales del sector vitivinícola y de las bebidas espirituosas, donde los mezcaleros poblanos fortalecerán su producción de calidad.

En este contexto, recordó que la capital de Puebla durante 2026 será sede de la décima edición del Concurso de Bruselas. Destacó que la elección fue debido a la gran proyección que tiene la entidad y que servirá para que la industria internacional observe los mezcales, destilados y vinos que se elaboran en la entidad.

Puntualizó que el evento reunirá a más de mil productores y 40 jueces de talla internacional y nacional. “Se ha vuelto tan importante como el Tianguis Turístico; los estados pelean para darle visibilidad a sus productores”, aseveró.

