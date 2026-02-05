Pável Gaspar plantea agenda a favor de pueblos indígenas

Construir una agenda en favor de los pueblos y comunidades indígenas, así como contar con una Sala de Justicia Indígena, fueron algunos de los temas que abordó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, en su reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

Pável Gaspar recordó que, como parte de su trayectoria, impulsó los juzgados indígenas y, desde el Poder Legislativo, se pretende fortalecer la procuración de justicia para este grupo. Además, impulsar diversas propuestas para garantizar sus derechos y que las reformas se sometan a consulta.

“Le propuse que nos pudiera acompañar en algún momento y que construyéramos una agenda en el marco de los pueblos indígenas. Le comenté que estábamos muy adelantados en algunos temas y que nos interesaba mucho proponer la Sala de Justicia Indígena”, indicó.

Por su parte, la diputada Elisa Limon Balderrabano indicó que se establecerá un calendario de consultas a pueblos y comunidades indígenas, además de realizar recorridos para escuchar de primera mano las necesidades e inquietudes de la población, para atenderlas a través de propuestas legislativas.

