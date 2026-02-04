Anuncian el evento “Nado de Mujeres Imparables” en Puebla

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), la Secretaría de las Mujeres y Furia México presentaron el evento deportivo “Nado de Mujeres Imparables”, iniciativa que busca promover la actividad física, la salud, el empoderamiento femenino y la igualdad de género mediante la natación.

Esta competencia del Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, celebrará la fuerza, la determinación y la disciplina de las mujeres, fomentando espacios seguros, incluyentes y positivos dentro del deporte. El Nado de Mujeres Imparables será una experiencia de unión y motivación, donde cada brazada simboliza constancia, valentía y superación personal.

Durante la presentación del evento, la secretaria de las Mujeres, Zaira González, destacó la importancia de impulsar actividades que fortalezcan la participación femenina en el deporte.

Por su parte, el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Ricardo Zayas Gallardo, subrayó el compromiso del Gobierno de la Ciudad con el impulso al deporte femenil.

El evento se llevará a cabo el domingo 22 de marzo, en la alberca del Complejo Multideportivo de Puebla (CAM Sur), y contará con una cuota de recuperación de 300 pesos.

Datos del evento:

Hora de salida: A partir de las 07:00 horas, con salidas escalonadas cada 30 minutos por bloques de participantes.

Horario de inauguración: 9:00 horas.

Distancia: 750 metros por nadadora.

Categoría: Abierta.

Dirigido a: Mujeres de cualquier edad.

Periodo de inscripciones: Del 4 de febrero al 22 de marzo de 2026.

Registro en línea: www.furiamexico.com

Entrega de kits:

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026.

Horario: De 10:00 a 13:00 horas.

Lugar: Instalaciones del Instituto Municipal del Deporte de Puebla.

Requisitos: Carta firmada y copia de identificación del responsable.

Requisitos para participar:

Traje de baño de natación.

Goggles.

Registro previo en la plataforma oficial (habrá registro durante la entrega de paquetes y el día del evento únicamente si existen folios disponibles).

Uso obligatorio de la gorra conmemorativa del evento.

