Pepe Chedraui entrega despensas en la colonia Guadalupe Hidalgo

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó la entrega de apoyos del programa de despensas Alimentación Imparable en la colonia Guadalupe Hidalgo, a fin de fortalecer el acceso a una alimentación digna entre las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Esta acción coordinada entre el Sistema Municipal DIF, que encabeza MariElise Budib, y la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Franco Rodríguez, forma parte de la estrategia municipal para reforzar la seguridad alimentaria y brindar respaldo directo a quienes más lo necesitan.

En su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, afirmó que el Gobierno de la Ciudad trabaja para que este programa llegue a todas las personas que lo necesitan, especialmente a la niñez, personas de la tercera edad y con discapacidad. Reiteró que estas acciones se llevan a cabo con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alejandro Armenta.

En representación del secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, el subsecretario de Gobernación, Carlos Blanco, enfatizó la importancia del apoyo alimentario por parte de Pepe Chedraui en beneficio de todas las familias de la capital.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, reconoció el desarrollo de este programa que brinda tranquilidad a las y los poblanos en situación vulnerable.

