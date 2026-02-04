Pepe Chedraui escucha sectores sociales para fortalecer gobernanza en Puebla

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a una agenda de gobernanza que impulse el desarrollo económico y social del municipio de Puebla, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó una sesión de trabajo con representantes del sector empresarial, universidades, organismos de la sociedad civil y sindicatos

Además de dar seguimiento a los acuerdos de la última sesión desarrollada en 2025, las y los titulares de seguridad, servicios públicos, movilidad, simplificación administrativa, vía pública, normatividad y mujeres, reiteraron su disposición para continuar con el trabajo coordinado con los distintos sectores de la sociedad. La Comisión Permanente tiene al titular de la Secretaría de Economía y Turismo Jaime Raúl Oropeza Casas, como secretario Técnico.

Durante su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui agradeció la presencia de las y los asistentes, y destacó que su administración impulsa una gobernanza participativa, donde todas las voces sean escuchadas para sumar esfuerzos en favor de Puebla. Subrayó la importancia de fortalecer la seguridad, especialmente para las mujeres, como parte de una prioridad alineada con la visión de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y con el liderazgo del gobernador, Alejandro Armenta.

Asimismo, afirmó que se trabaja para mantener a Puebla iluminada y avanzar en la implementación de los senderos de paz, además de impulsar acciones como la instalación de captadores pluviales en escuelas sin acceso a agua, con el objetivo de aprovechar el recurso de manera eficiente, así como la digitalización de trámites para mejorar la atención ciudadana, entre otras acciones encaminadas, también a erradicar la corrupción.

Mientras que Franco Rodríguez, titular de la secretaría general de gobierno, afirmó que desde esta área se privilegia el diálogo para atender diferentes situaciones que se presenten en la capital poblana. Asimismo, se escuchan todas las voces para dar resolución a conflictos y mantener la gobernabilidad en la capital poblana, como lo ha instruido el alcalde Pepe Chedraui.

Por su parte, el secretario de seguridad ciudadana, Félix Pallares Miranda, reiteró el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, así como la puesta en marcha de operativos y estrategias para inhibir delitos. Afirmó que estas acciones ya comienzan a dar resultados gracias al esfuerzo que se realiza día con día.

David Aysa, secretario de Movilidad e Infraestructura, detalló los programas y acciones que se han realizado en la capital poblana, como las campañas de bacheo, rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas en diferentes colonias, así como la colaboración con el gobierno estatal para impulsar obras en beneficio de las y los poblanos.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira Gómez, sostuvo que se trabaja en el fortalecimiento de la perspectiva de género, mediante capacitaciones a empresas en materia de igualdad laboral y no discriminación, el desarrollo de un micrositio con enfoque de género y la elaboración de diagnósticos para identificar y atender la violencia de género, en coordinación con otras instituciones.

Asimismo, Dulce Ruíz Ramírez, secretaria Ejecutiva del Ayuntamiento, presentó los principales avances en materia de mejora regulatoria, destacando el contexto nacional derivado de nuevas disposiciones que impulsan la simplificación, homologación y digitalización de trámites en los tres niveles de gobierno. Señaló que, en este nuevo modelo, la transformación digital será un eje estratégico para fortalecer la eficiencia administrativa y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, fortalece la coordinación con los distintos sectores de la sociedad a través de una agenda de gobernanza que impulsa el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las y los poblanos.

Te recomendamos: