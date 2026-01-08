SMDIF entrega mil 500 cobertores en San Miguel Canoa

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad con los grupos de atención prioritaria, el presidente municipal, Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, visitaron la junta auxiliar de San Miguel Canoa, donde entregaron más de mil 500 cobertores a personas adultas mayores y con discapacidad.

Durante el evento, el alcalde Pepe Chedraui reconoció el trabajo de la presidenta del Patronato y destacó la importancia de cuidar de este sector desde la población, y reafirmó que el trabajo diario del Gobierno de la Ciudad está enfocado en respaldarlos y mejorar su calidad de vida.

“Quiero hablar con mucho cariño de mi esposa, MariElise, quien desde el DIF hace posible esta entrega de cobertores para nuestras personas adultas mayores, que son un pilar fundamental en nuestras familias. Gracias a todas y todos ustedes, queremos reconocerles, abrazarles y reiterarles que cuentan con nosotros siempre. Ustedes nos siguen formando, fortaleciendo y cuidando. Nuestras abuelitas y abuelitos son un ejemplo y un gran apoyo en nuestra vida diaria”, enfatizó Pepe Chedraui.

Por su parte, la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, subrayó que el trabajo del organismo se sustenta en la solidaridad y la empatía, con el objetivo de llevar bienestar a los grupos de atención prioritaria de la capital poblana, escuchando sus necesidades y trabajando de manera cercana para atenderlas.

“Sabemos que el clima puede ser muy duro y queremos asegurarnos de que cada uno de ustedes tenga lo necesario para enfrentar esta temporada de la mejor manera. Para mí y para todo el equipo del DIF, atender a nuestras personas adultas mayores es una prioridad. Todos los días pensamos en cómo marcar una diferencia en sus vidas, y esta entrega de cobertores es solo una de las muchas acciones que hemos planeado. Ustedes son una parte esencial de nuestra comunidad y su bienestar es fundamental”, expresó.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, continúa trabajando con paso firme para garantizar el bienestar de todas y todos los poblanos, especialmente de quienes pertenecen a los grupos más vulnerables.

